Delhi में प्लाज्मा थेरेपी फर्स्ट स्टेज में कारगर, जानें क्या है यह थेरेपी और कैसे करती है काम

New Delhi: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिल्ली से एक अच्छी खबर है. कोरोना से कराह रही दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभिक ट्रायल सफल रहा है. पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी चार लोगों पर कारगर साबित हुई है. इस प्रयास के रिजल्ट से दिल्ली सरकार भी उत्साहित है.

Central government had given us permission only for limited trials of plasma therapy on serious patients at LNJP hospital. In the next 2-3 days, we will conduct more trials & then we will seek permission next week, for all the serious patients: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/DAzFLnWLtR

— ANI (@ANI) April 24, 2020