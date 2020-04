Lockdown बढ़ाने पर मंथन के बीच कई जिलों में एक हफ्ते में दोगुना हुआ संक्रमण का आंकड़ा, आज से दफ्तर पहुंचेंगे मंत्री

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. संक्रमितों का आंकड़ा 9 हजार से पार है, जबकि 308 लोगों की मौत हो चुकी है. इस डराते आंकड़ों के बीच 21 दिनों के लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है.

Delhi: Union Youth Affairs and Sports Minister Kiren Rijiju who is joining office from today arrives at the Sports Authority of India. He says,”Only senior officials&minimum required staff will be coming to the office today onwards. We’ll follow all guidelines regarding COVID19″. pic.twitter.com/QPwbKUgWaH

— ANI (@ANI) April 13, 2020