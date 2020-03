Nirbhaya_Case: दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन SC ने की खारिज, फांसी में अब भी पेंच

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सोमवार को खारिज की. पवन समेत चार दोषियों को इस मामले में मौत की सजा सुनायी गई है.

2012 Delhi gangrape case: One of the convict Pawan’s curative petition has been dismissed by the Supreme Court. The petition had sought commutation of his death penalty to life imprisonment. pic.twitter.com/2KhruqyxVb

— ANI (@ANI) March 2, 2020