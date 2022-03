Jamshedpur : आज से देश में क्रिकेट के त्योहार IPL 2022 का आगाज हो रहा है. क्रि‍केट व‍िश्‍व कप के बाद आइपीएल टूर्नामेंट ही पूरी दुन‍िया में सबसे ज्यादा लोकप्रि‍य है. आइपीएल को लेकर देश का बड़ा उद्योग समूह टाटा ग्रुप भी बेहद रोमांच‍ित है. टाटा ग्रुप ने अपने आधिकार‍िक ट्वीटर हैंडल से रोमांच‍ित होने की वजह भी बतायी है. ल‍िखा है- हमने खेलों के प्रति भारत के उत्साह को बढ़ावा दिया है और पोषित किया है. और आज हम देश के सबसे रोमांचक खेल टाटा आईपीएल के टाइटल प्रायोजक बनकर रोमांचित हैं.

दरअसल, टाटा समूह ने दो वर्षों के लिए आइपीएल का टाइटल प्रायोजक बना है. समूह ने चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की जगह ली है. टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग 670 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. इसके साथ ही वीवो अनुबंध को समाप्त करने के लिए कुल 454 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. टाटा समूह 100 साल से अधिक पुरानी विरासत और छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में संचालन के साथ वैश्विक भारतीय उद्यम का प्रतीक है. उम्‍मीद की जा रही है कि टाटा समूह आईपीएल के 2023 सीजन के लिए भी टाइटल प्रायोजक बना रह सकता है क्योंकि 2020 में वीवो को एक साल की रियायत दी गई थी.

Desh ka spirit. Desh ka enthusiasm. #DeshKaPitch. Over the years, we’ve fostered and nurtured India’s zeal for sports. And today, we’re thrilled to be the title sponsor for desh ka sabse exciting game – the TATA IPL. 🏏#TataIPL2022 #TATAIPL #BCCI pic.twitter.com/bk2YCObsP2

— Tata Group (@TataCompanies) March 26, 2022