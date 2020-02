Jamia में तीसरी बार फायरिंगः अज्ञात बदमाशों ने यूनिवर्सिटी के बाहर की गोलीबारी, मामला दर्ज

New Delhi: दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में फायरिंग के कारण दहशत का माहौल है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रविवार देर रात अज्ञात लोगों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गये.

घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. चार दिनों में फायरिंग की यह तीसरी वारदात थी. घटना के बाद से स्टूडेंट में दहशत का माहौल है.

Delhi Police on last night’s firing incident near Jamia Millia Islamia University: No bullet shells have been found from the site. Case has been registered and investigation is underway. pic.twitter.com/bCP6FybbF7 — ANI (@ANI) February 3, 2020

इधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर रविवार रात दो बदमाशों के कथित गोलीबारी करने की घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, पुलिस ने बताया कि अबतक की जांच में गोलियों के खोखे मौके से नहीं मिले हैं. जांच जारी है.

रविवार देर रात हुई फायरिंग

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों के समूह ‘जामिया समन्वय समिति’ (जेसीसी) के एक बयान के अनुसार, हमलावर लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आए थे. बयान में कहा गया है कि एक बदमाश ने लाल रंग की जैकेट पहन रखी थी.

इस बीच, ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान ने बताया कि हालिया घटना रात करीब साढ़े 11 बजे हुई.

एक छात्र ने बताया कि, गोली की आवाज सुनकर जब वो बाहर आए तो दो लोगों को स्कूटी पर जाते देखा. उन्होंने कहा, ‘ हमने वाहन का नंबर तुरन्त लिख लिया और पुलिस को फोन किया.’

#UPDATE: Students are returning from Jamia Nagar police station after their complaint was registered. https://t.co/ivMG8hJDTa — ANI (@ANI) February 2, 2020

इधर फायरिंग की खबर लगते ही जामिया की गेट पर लोगों का जुटना शुरू हो गया. इस दौरान छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया.

Delhi: Crowd gathers outside Jamia Millia Islamia University. An incident of firing near gate number 5 of the university, by two scootey-borne unidentified people, was reported earlier tonight. No injuries were reported in the incident. pic.twitter.com/sQGuTlZfuw — ANI (@ANI) February 2, 2020

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता और सशस्त्र अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

चार दिनों में तीसरी वारदात

जामिया नगर में इस एक ही सप्ताह में गोलीबारी की यह तीसरी घटना है. गौरतलब है कि रविवार रात की वारदात से एक दिन पहले शनिवार को शाहीन बाग इलाके में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान 25 वर्षीय एक युवक ने हवा में गोली चलाई थी. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

इससे पहले गत गुरुवार को एक व्यक्ति ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक छात्र घायल हो गया था.

