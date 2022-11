एलन मस्क ने बताया भारत में कब से देने होंगे ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए पैसे

Twitter: ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ट्विटर पर होने वाले बदलावों को लेकर रोज़ कोई ना कोई नई जानकारी दे रहे हैं. इस बार उन्होंने बताया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए भुगतान करने का नियम भारत में कब लागू होगा. इससे पहले ने सोशल मीडिया कंपनी ने बताया गया कि कुछ देशों में आईओएस डिवाइस पर ब्लू टिक के लिए भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गई है. यहां ब्लू टिक के लिए यूजर्स को 7.99 डॉलर देने होंगे.

अब एलन मस्क से ट्विटर पर एक प्रभु नाम के यूज़र ने पूछा की ट्विटर ब्लू टिक के नए नियम भारत में कब तक लागू हो सकते हैं. इस पर एलन मस्क ने जवाब दिया, ”उम्मीद है एक महीने से भी कम समय में.” इस पर यूज़र ने लिखा कि ये तो बहुत जल्दी है! लग रहा है कि ये करीब 649 रुपये होगा. अगर इसमें जीएसटी जुड़ता है तो ये 10 डॉलर यानी 820 रुपये भी हो सकता है.

.@elonmusk When can we expect to have the Twitter Blue roll out in India? #TwitterBlue

— Prabhu (@Cricprabhu) November 5, 2022