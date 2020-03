CoronaVirus : इटली से लाये गये 218 भारतीय, आईटीबीपी के सुविधा केंद्र में 14 दिन निगरानी में रहेंगे

NewDelhi : इटली से रविवार को भारत लाये गये 218 भारतीयों को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में आईटीबीपी के सुविधा केंद्र में ले जाया गया है. इनमें अधिकतर विद्यार्थी हैं. खबरों के अनुसार एअर इंडिया की मिलान से आयी उड़ान सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची. इस उड़ान में आये समूह में 211 छात्र हैं और शेष भारतीय नागरिक हैं.

The 218 Indians who landed from Milan, Italy at Delhi airport will be shifted to Indo-Tibetan Border Police’s Chhawla camp. #coronavirus pic.twitter.com/ER6ylfLUCE

— ANI (@ANI) March 15, 2020