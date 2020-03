 #COVID-19  : PM मोदी के प्रस्ताव पर मुहर, SAARC देश रविवार को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंथन

NewDelhi : दक्षिण एशियाई एसोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन (SAARC) के देशों के बीच कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रविवार को शुरू होने की खबर है. जान लें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घातक COVID-19 से निपटने की पहल करते हुए SAARC देशों के बीच यह शुक्रवार को प्रस्ताव रखा था, जिसपर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए SAARC देशों ने इसका स्वागत किया था.

दक्षेस में 8 राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल हैं. पाकिस्तान को छोड़कर सभी राष्ट्रों ने इस पहल पर तत्काल प्रतिक्रिया दे दी थी. हालांकि, शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी.

This is what we call leadership. As members of this region, we must come together in such times. Smaller economies are hit harder, so we must coordinate. With your leadership, I have no doubt we will see immediate and impactful outcome. Looking forward to the video conference. https://t.co/2RnokAJQOs

— PM Bhutan (@PMBhutan) March 13, 2020