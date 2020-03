Corona से देश में 12वीं मौत, श्रीनगर में 65 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम 

NewsWing Desk: कोरोना से देश में 12वीं मौत की खबर है. खबर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना के मरीज की मौत हो गयी है. मृतक की उम्र 65 वर्ष है. अब तक देश में कोरोना से 629 लोगों के संक्रमित होने और 12 लोगों की मौत हो चुकी है.

श्रीनगर के एक अस्पताल में 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने की खबर को समाचार एजेंसी पीटीआइ ने जारी की है. उनके संपर्क में आये चार लोगों की जांच की गयी. सभी को कोरोना पोजिटिव पाया गया है.

#COVID19#JammuAndKashmir

Sad News : First death due to Coronavirus- 65 years old Male from Hyderpora Srinagar. Four of his contacts also tested positive yesyerday. @diprjk @MoHFW_INDIA @HealthMedicalE1

— Rohit Kansal (@kansalrohit69) March 26, 2020