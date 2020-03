देश में #Corona के 110 पॉजिटिव केसः महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 33 मामले, कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमा घर-मॉल्स बंद

New Delhi: भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ कर 110 पहुंच गयी है. ओडिशा में एक पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसे भुवनेश्वर के हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है.

इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिटिंग करेंगे.

बता दें कि 13 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. वहीं देश में कोरोना के कारण दो लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं दुनिया भर में 6471 लोगों की जान चली गयी है.

ओडिशा में मिला कोरोना वायरस का केस

ओडिशा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है. राज्य में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एक केस सामने आया है.

ओडिशा के हेल्थ-ऐजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉ. सीबीके मोहान्ती के अनुसार, राज्य में एक शख्स कोरोना के संक्रमण में है. ये व्यक्ति इटली से वापस आया था, जिसके बाद उसने दिल्ली से भुवनेश्वर तक ट्रेन का सफर किया. पीड़ित को अभी भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती किया गया है.

महाराष्ट्र में 33 मामलों की पुष्टि, 95 संदिग्ध मरीज

महाराष्ट्र में रविवार को औरंगाबाद शहर की 59 वर्षीय एक महिला और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 33 पहुंच गयी. यह पूरे देश में सबसे अधिक है.

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार दोपहर कोरोना वायरस पर रिव्यू मीटिंग करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री सभी जिला कलेक्टरों से चर्चा करेंगे.

औरंगाबाद के धूत अस्पताल में भर्ती महिला रूस और कजाखस्तान की यात्रा करके लौटी थी, जबकि पिंपरी-चिंचवाड़ का व्यक्ति तीन मार्च को जापान और दुबई की यात्रा कर लौटा था.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना वायरस के 95 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए.

स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है. वह रूस और कजाखस्तान की यात्रा करके लौटी थी. उसे औरंगाबाद में धूत अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है.’

पिंपरी-चिंचवाड़ के नये मामले के साथ पुणे में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 16 हो गई है.

पुणे के कलेक्टर नवल किशोर राम ने रविवार को कहा ‘पीड़ित व्यक्ति को नायडू अस्पताल में 14 मार्च को भर्ती कराया गया था. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे से उसके लार के नमूने की रिपोर्ट आई है जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है. व्यक्ति का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है.’

स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार उस व्यक्ति ने 23 फरवरी और 3 मार्च के दौरान जापान और दुबई की यात्रा की थी.

केरल में 22 पॉजिटिव केस, 3 मरीज हुए ठीक

केरल में कोरोना वायरस के 22 मामले सामने आए हैं. इनमें वे तीन लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कुल 110 संक्रमित लोगों में 17 विदेशी हैं.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, केरल के तीन मरीजों सहित इलाज के बाद अब तक 13 लोगों को छुट्टी दे दी गई है.

वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक सात मामले सामने आ चुके हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में 12, कर्नाटक में छह, महाराष्ट्र में 33, लद्दाख में तीन और जम्मू-कश्मीर में दो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. उत्तराखंड में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई.

इसके अलावा तेलंगाना में तीन और राजस्थान में दो मामले सामने आए हैं. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमण के एक-एक मामले दर्ज किये गये हैं.

कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज, मॉल्स बंद

कोरोना वायरस के कारण देश के करीब एक दर्जन से अधिक राज्यों ने स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए हैं. वहीं कई राज्यों में परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है. फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हरियाणा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद किए गए हैं.

शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा-घर भी बंद किये गये हैं. उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों में सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं. आगरा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज

महाराष्ट्र में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू है, वहीं पुणे में भी 144 लागू किये जाने पर विचार हो रहा है.

इसके साथ ही कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करने को कहा है, बेंगलुरु में भी कुछ निजी कंपनियों ने इस प्रयोग को अपनाया है.

बरती जा रही सावधानी

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लोगों को से कहा कि वायरस का कोई सामुदायिक संचरण नहीं देखा गया है. भारत में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति अभी नहीं आयी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 93 संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 4,000 से अधिक लोगों की पहचान की गई है और उनका पता लगाया जा रहा है, जबकि देश भर में 42,000 लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है.

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक निगरानी, पृथक केंद्र, पृथक वार्ड, पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), प्रशिक्षित कर्मचारी, त्वरित प्रतिक्रिया दल जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 30 हवाई अड्डों पर 12,76,046 यात्रियों की जांच की जा चुकी है.

मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 80,50,000 N-95 मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की खरीद का आदेश दिया गया है.

