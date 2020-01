CIC का निर्देश, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करे मोदी सरकार

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

खबरों के अनुसार Right to Information (RTI) Act के तहत डाली गयी एक अपील को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में CIC ने वित्त मामलों से संबंधित विभाग, रेवेन्यू विभाग और चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. CIC ने पूछा है कि आरटीआई के तहत जानकारी मांग रहे अपीलकर्ता को अधूरी जानकारी देने और उन्हें भटकाने के लिए आखिर क्यों नहीं आप पर जुर्माना लगाया जाये?