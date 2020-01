BharatBandh2020: ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान बंगाल-ओडिशा में रोकी गयी ट्रेन

New Delhi: देश के कई ट्रेड यूनियन और संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. इस भारत बंद का असर देश के बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है. देश की दस केन्द्रीय मजदूर यूनियनों ने आठ जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है.

Mumbai: Bharat Petroleum Corporation Limited employees protest against Govt decision of strategic disinvestment of Bharat Petroleum pic.twitter.com/njOzme48KC — ANI (@ANI) January 8, 2020

ट्रेड यूनियनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआइसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी सहित विभिन्न संघों और फेडरेशनों ने पिछले साल सितंबर में आठ जनवरी, 2020 को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी.

केंद्र सरकार की ‘एंटी नेशनल’, अर्थव्यवस्था विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस बंद को बुलाया गया है. संगठन की ओर से दावा किया गया है कि इस भारत बंद में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे.

ओडिशा-बंगाल में रोकी ट्रेन

अब ओडिशा में भी भारत बंद का असर दिख रहा है. भुवनेश्नर में कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क को ब्लॉक किया, इसके अलावा ट्रेन को भी रोका गया.

West Bengal: Protesters block railway track in Howrah. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against ‘anti-worker policies of Central Govt’ pic.twitter.com/4mp64db6ik — ANI (@ANI) January 8, 2020

इधर बंगाल में भारत बंद का बड़ा असर दिख रहा है यहां सिलिगुड़ी में राज्य सरकार की बस के ड्राइवर हेल्मेट पहनकर बस चला रहे हैं. ताकि प्रदर्शनकारियों की ओर से अगर कोई हमला किया जाता है, तो उसका सामना किया जा सके.

Siliguri: A North Bengal State Transport Corporation(NBSTC) bus driver wears a helmet in wake of protests during #BharatBandh called by ten trade unions against ‘anti-worker policies of Central Govt’ #WestBengal pic.twitter.com/ZCbe7uRq4m — ANI (@ANI) January 8, 2020

पश्चिम बंगाल के गुवाहाटी, ईस्ट मिदनापुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रांसपोर्ट को रोकना शुरू कर दिया है. बंद समर्थकों ने NH-41 को जाम कर दिया है. इसके अलावा हावड़ा में ट्रेन भी रोक दी गई है.

West Bengal: Protesters also block railway track in Kanchrapara,North 24 Parganas. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against ‘anti-worker policies of Central Govt’ https://t.co/NkSTHTirXv pic.twitter.com/bbTf9Xydhh — ANI (@ANI) January 8, 2020

बैंक सेवा प्रभावित

भारत बंद में बैंक कर्मचारियों की ज्यादातर यूनियन भी शामिल है और उसका समर्थन करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है. बैंक कर्मचारियों की अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआइबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआइबीओए), भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघों और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ सहित विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया है.

बैंकों में राशि जमा करने, निकासी करने, चेक क्लियरिंग और विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करने का काम हड़ताल की वजह से प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों में सेवाओं पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.

संगठन का दावा 25 करोड़ लोग होंगे शामिल

सरकार की ‘‘जन- विरोधी’’ नीतियों के खिलाफ की जा रही इस हड़ताल में देशभर में 25 करोड़ लोगों के भाग लेने की उम्मीद है. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस), कन्फेडरेशन आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के अलावा टीयूसीसी, सेवा, एआइसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी तथा विभिन्न क्षेत्रों की स्वतंत्र यूनियनों और महासंघों ने पिछले साल सितंबर में ही आठ जनवरी 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी थी.

दस कर्मचारी संघों के परिसंघ ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है, ‘‘श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की किसी भी मांग को लेकर आश्वासन नहीं दे पाया. मंत्रालय ने दो जनवरी 2020 को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी. सरकार की नीतियों और कार्रवाई से लगता है कि सरकार श्रमिकों के प्रति रवैया ठीक नहीं है.’’

इसमें कहा गया है, ‘‘हमारा मानना है कि आठ जनवरी 2020 को होने वाली आम हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कामकाजी लोग भागीदारी करेंगे. सरकार की कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल के बाद और भी कदम उठाये जायेंगे.

क्या है ट्रेड यूनियनों की मांग?

जिन ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर आर्थिक और जन विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे लेबर लॉ का भी विरोध किया जा रहा है.

वहीं स्टूडेंट यूनियन की ओर से शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है. यूनियन की मांग है कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों से बातकर नीतियों को आगे बनाना चाहिए.

यूनियन की ओर से 13 मांगों को रखा गया है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों के बढ़ते दाम को काबू करना भी शामिल है. पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, बेरोजगारी, महंगाई पर काबू पाने के लिए नीति बनाना. इसके अलावा जो मुख्य मांगें है उसमें मजदूरों की तन्ख्वाह बढ़ाना शामिल है.

