क्यों #ChetanBhagat जैसे मोदी समर्थक अब भक्ति की राह छोड़, आलोचना की राह पकड़ने लगे हैं

Faisal Anurag

नरेंद्र मोदी के समर्थक चेतन भगत का मोहभंग हो रहा है. ऐसा लगता है कि वे मोदी सरकार से निराश हो गए हैं. चेतन भगत अब तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का न केवल जम कर समर्थन करते आए हैं बल्कि मोदी आलोचकों को खरीखोटी सुनाने की होड़ में आगे की पंक्ति में रहे हैं.

चेतन भगत मध्यवर्ग युवा के लेखक के रूप में लोकप्रिय हैं. और युवाओं के बीच वे अपने भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं. चेतन ने 2012 के बाद से ही नरेंद्र मोदी की वकालत शुरू कर दी थी. और 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भगत ने भारत में परिवर्तन और प्रगति के सपनों के दावे का समर्थन किया था.

इसे भी पढ़ेंः #Palamu : लॉकडाउन में ऑनलाइन सुनवाई, घर बैठे सलमा को मिला न्याय, भरण पोषण के लिए प्रतिमाह मिलेंगे चार हजार रुपये

लेकिन इसी चेतन भगत ने 20 मई को एक ट्वीट किया है. इसमें न केवल तल्खी है बल्कि मोदी सरकार को बेनकाब करने का प्रयास भी है. भगत ने तल्खी से लिखा हैः-

We wrecked our economy. Because:

1. We cared about putting Pakistan down more

2. We cared about being one up on Muslims more

3. We worship vs holding governments accountable

4. Outdated economics

5. We feel all suffering is God given

6. We troll this reality check tweet too

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) May 20, 2020