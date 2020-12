भाजपा नेताओं के बयान, टीएमसी नेता शुभेंदु साथ आये, तो ममता सरकार गिर जायेगी, जनवरी से सीएए होगा लागू

NewDelhi/Kolkata : टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो चुनाव से पहले ही बंगाल की ममता सरकार गिर जायेगी. यह दावा प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का है. इस क्रम में भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है.

If Suvendu Adhikari joins Bharatiya Janata Party (BJP) then this government will fall before election. By this, I mean many people will leave the party (TMC): BJP MP Arjun Singh. #WestBengal (5.12) pic.twitter.com/F3k4aLgx3U

