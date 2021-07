BIG NEWS : जम्मू कश्मीर की महिला से शादी करनेवाले अन्य राज्यवासी पति को भी मिलेगा डोमिसाइल

New Delhi : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीरी महिलाओं से शादी की है. वे भी अब स्थायी निवासी बन सकते हैं. सरकार उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेगी.

जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था. अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था.

Jammu & Kashmir government to issue domicile certificate to the spouse of a native woman. Earlier J&K women who were married outside the UT, made their spouse ineligible for UT’s domicile. pic.twitter.com/SeZdLs2Mbe

— ANI (@ANI) July 21, 2021