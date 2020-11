Trump के व्हाइट हाउस पर बाइडेन का Triumph

NewsWing Desk : बिहार चुनाव के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, अमेरिका का व्हाइट हाउस ट्रंप के हाथों से फिसल गया है. अब उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन व्हाइट हाउस पर काबिज हो गये हैं. उनके अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने की घोषणा हो चुकी है, ऐसा अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पटखनी देते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है. इसके साथ ही उन्हें जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट मिल गये हैं.

बाइडेन की जीत के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं. कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होंगी. इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होंगी. ऐसा भी पहली बार ही होने जा रहा है कि दक्षिण एशियाई मूल की कोई महिला अमेरिकी सरकार में इतने बड़े पद पर आसीन होने जा रही हैं.

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से चूक गये हैं. 1992 में जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं, जो लगातार दूसरी बार जीत नहीं दर्ज कर पाये.

Joe Biden was elected the nation’s 46th president Saturday in a repudiation of President Trump powered by legions of women and minority voters who rejected his handling of the coronavirus pandemic and his divisive, bullying conduct in office https://t.co/7UfQfPTipQ

— The Washington Post (@washingtonpost) November 7, 2020