बीसीसीआई ने रतन टाटा की कंपनी अपस्टॉक्स को बनाया IPL का आधिकारिक पार्टनर

Mumbai : इंडियन प्रीमियर लीग का बिगुल बज चुका है. 14वें सीजन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है. इस बीच मंगलवार को बीसीसीआई ने एक बड़ा एलान किया. अपस्टॉक्स अब आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर बन चुका है. यह बहुवर्ष की साझेदारी है. आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने इसकी जानकारी दी है.

पटेल ने कहा है कि ‘दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टी-20 लीग के साथ अपस्टॉक्स का करार हुआ है, जो अपने क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई कंपनी है. हमारे करोड़ों दर्शकों और खासतौर पर आर्थिक रूप से सक्षम युवाओँ को अपने पैसे निवेश करने की सही जानकारी अपस्टॉक्स से मिल सकती है.’

इसे भी पढ़ें :सिर्फ 4.5 लाख रुपये में Book करायें दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Strom R3

NEWS: BCCI announces Upstox as Official Partner for IPL#VIVOIPL @Vivo_India @upstox

More details 👉 https://t.co/dGuoUxz8xZ pic.twitter.com/BkAKDymL2Y

— IndianPremierLeague (@IPL) March 16, 2021