 अमित शाह के तेवर ममता पर तल्ख, कहा, बंगाल की भूमि पर तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है…

Kolkata : मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं और यहां से ऊर्जा प्राप्त कर वापस गया हूं. आज इस भूमि पर तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है इससे बंगाल की महान परंपरा आहत हुई है. मेरी मां काली से यही प्रार्थना है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में गौरवमयी स्थान प्राप्त करे. गृह मंत्री अमित शाह ने आज यह प्रार्थना कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पूजा के दौरान की.

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है. बताया जा रहा है कि अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे. इसी क्रम में अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले अमित शाह ने आज सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah visits Dakshineswar Kali Temple in Kolkata

