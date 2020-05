अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, प्रवासियों की अनदेखी का लगाया आरोप

New Delhi: देश में लगे लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है. और प्रवासियों को लेकर देश में राजनीति भी बहुत तेज है. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों की अनदेखी का आरोप पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लगाया है.कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के राज्य के प्रयासों के बीच प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नया विवाद बन गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों को राज्य पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है जिससे श्रमिकों के लिए और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं. इसे लेकर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर, शाह ने कहा कि ट्रेनों को पश्चिम बंगाल पहुंचने की अनुमति न देना राज्य के प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्याय है.

Home Minister Amit Shah sent a letter to West Bengal CM Mamata Banerjee, expressing his dismay over the state government stonewalling efforts by the Centre to facilitate transportation of migrant labourers back to State.

May 9, 2020