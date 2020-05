एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की नई गाइडलाइंसः सोशल डिस्टेंसिंग और आरोग्य सेतू ऐप जरूरी

New Delhi: देश में लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की छूट दी गयी है. एक ओर जहां एक जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए गुरुवार से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गयी है.

वहीं 25 मई से घरेलू उड़ान भी शुरू हो रहे हैं. और फिर से शुरू होनेवाले घरेलू उड़ानों को लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है.

एएआइ ने घरेलू उड़ानें पुन: आरंभ करने की खातिर हवाईअड्डों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की. नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. लेकिन आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है.

Airports Authority of India (AAI) has issued Standard Operating Procedures (SOP) to all its airports for recommencement of domestic commercial flight operations from 25th May. All passengers must compulsorily be registered with the Aarogya Setu app on their phones as per the SOP. pic.twitter.com/95psLbFU6P

— ANI (@ANI) May 21, 2020