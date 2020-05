यात्रियों को राहतः एक जून से चलेंगी 200 यात्री ट्रेनें, आज से बुकिंग, जानें क्या होंगे नियम

New Delhi: देश में जारी लॉकडाउन के चौथे फेज के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रिय़ों को राहत दी है. लोगों की सुविधा के लिए रेलवे 200 पैसेंजर ट्रेन चलाने वाली है. इनका परिचालन एक जून से होगा. लेकिन टिकटों की बुकिंग 21 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो जायेगी.

रेलवे ने बुधवार को उन 100 जोड़ी यात्री ट्रेन की सूची जारी की जिनका परिचालन एक जून से होगा. इनमें दूरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं.

Railways will run 200 fully reserved trains with AC/Non-AC coaches, wef 1st june

Tickets can only be booked online, 30 days advance

All coaches including General coach will be fully reserved

E-ticket booking on IRCTC website starts at 10 am on 21st Mayhttps://t.co/hsXjIkzpby

