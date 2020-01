कांग्रेस की आपत्ति के बाद संजय राउत ने बदले सुर, कहा- मैनें हमेशा इंदिरा गांधी का सम्मान किया

Mumbai: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिये अपने बयान पर शिवसेना नेता के सुर अब बदलते नजर आ रहे हैं. अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो इंदिरा गांधी का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, ‘जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी का हमेशा सम्मान रहा है.’

इसे भी पढ़ेंःखूंटीः मेला देखकर घर लौट रहीं पांच नाबालिगों के साथ रेप

कांग्रेस ने जताई आपत्ति

मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने राउत से बयान वापस लेने मांग की थी. महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल कांग्रेस बयान से आहत है. कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के उस ट्वीट के बाद आई है जिसमें देवड़ा ने उनसे अपने बयान को वापस लेने की बात कही थी.

Sanjay Raut, Shiv Sena in Mumbai: The respect that I have always shown towards Indira Gandhi, Pandit Nehru, Rajiv Gandhi & the Gandhi family, despite being in opposition, nobody has done it. Whenever people have targeted Indira Gandhi, I have stood up for her. pic.twitter.com/1cDSq9AZci — ANI (@ANI) January 16, 2020

मिलिंद देवड़ा ने ट्विट किया, ‘इंदिरा गांधी एक देशभक्त थीं. संजय राउत अपना बयान वापस लें.’

Sanjay Raut, Shiv Sena: Many political people used to come to meet Karim Lala, times were different back then. He was a leader of the Pathan community, he had come from Afghanistan. So, people used to meet him over the problems faced by the Pathan community. https://t.co/4X45RmimEj pic.twitter.com/kZvnMnQiLc — ANI (@ANI) January 16, 2020

राउत के बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘बेहतर होगा कि शिवसेना के मिस्टर शायर दूसरों की हल्की-फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहें.’ उन्होंने मिस्टर शायर शब्द का इस्तेमाल संजय राउत के लिए किया. ‘

इसे भी पढ़ेंः#RaisinaDialogue2020 में बोले CDS रावतः आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होने वाली

गांधी परिवार का किया सम्मान

कांग्रेस के आपत्ति जताने और बयान वापस लेने की मांग के बाद संजय राउत ने सफाई पेश करते हुए कहा, ‘मैंने हमेशा इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी और गांधी परिवार के प्रति जो सम्मान दिखाया, वह विपक्ष में होने के बावजूद किसी ने नहीं किया. जब भी लोगों ने इंदिरा गांधी पर निशाना साधा है, मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूं.’

Indira ji was a true patriot who never compromised on India’s national security. As former @INCMumbai President, I demand that @rautsanjay61 ji withdraws his ill-informed statement. Political leaders must show restraint before distorting the legacies of deceased Prime Ministers — Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) January 16, 2020

उन्होंने आगे कहा कि करीम लाला से कई नेताओं की मुलाकात होती थी. संजय राउत ने अपने बयान में कहा, ‘अफगानिस्तान के पठानों के नेता के रूप में नेताओं की उनसे (करीम लाला) मुलाकात होती थी.’

बेहतर होगा कि शिवसेना के मि.शायर दूसरों की हल्की-फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहें।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा।

कल उन्होंने इदिराजी के बारे में जो बयान दिया है वो वापस ले लें। — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) January 16, 2020



उल्लेखनीय है कि बुधवार को संजय राउत ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई में पुराने डॉन करीम लाला से मिलने आती थीं. राजय्सभा सांसद संजय राउत ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दिनों को याद करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे गैंगस्टर महानगर और आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे.

इसे भी पढ़ेंः#Sensex ने पहली बार छुआ 42 हजार का आंकड़ा, यूएस-चीन के बीच ट्रेड डील से बाजार में उछाल