जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

Srinagar: जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है साथ ही सेना का एक जवान शहील हो गया है. सुरक्षाबलों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में यह मुठभेड़ हुआ है. सेना और आतंकियों के बीच हुए इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया है.

24 घंटे में ये जम्मू-कश्मीर में दूसरा मुठभेड़ है. इससे पहले शुक्रवार को भी मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गये थे. वहीं एक ने सरंडर कर दिया था. पिछले 24 घंटे में सेना ने जिले में 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है.

#UPDATE: One soldier who was critically injured has succumbed to his injuries in an encounter that started last night in Zadoora area of Pulwama. Joint operation in progress: PRO Defence, Srinagar https://t.co/dX8P0q1ltT

