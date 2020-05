Bihar-MP-UP में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 16 मजदूरों की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Guna (MP): कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशानी मजदूरों को हुई है. वहीं घर वापसी के दौरान कई मजदूरों के साथ हादसे भी हुए. गुरुवार को ऐसे ही अलग-अलग सड़क हादसे में 16 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा घायल बताये जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश में गुना के पास गुरुवार तड़के एक बस और ट्रक की टक्कर से बस में सवार आठ प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गयी और लगभग 50 घायल हो गये. ये प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे.

8 labourers lost their lives & 54 others were injured, they are being treated at the district hospital. Postmortem & further investigation underway: TS Baghel, ASP Guna #MadhyaPradesh https://t.co/4AMD28IT5g pic.twitter.com/HL5ybGcZxp

छावनी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मालवीय ने बताया कि हादसा गुरुवार तड़के गुना के पास हुआ जब प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र से एक बस के द्वारा उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे. घटना स्थल से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है. अब उसकी तलाश की जा रही है.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. यात्रियों के बचाव में लगे पुलिसकर्मियों को कोविड-19 के एहतियात के तौर पर आइसोलेट किया गया है.

यूपी के मुजफ्फरनगर के समीप दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर तेज गति से आ रही एक बस ने प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया. इस घटना में छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि पांच अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गये. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसएसपी अभिषेक यादव ने गुरुवार को बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. ऐसा शक है कि उसने शराब पी रखी थी. ये सभी प्रवासी मजदूर हरियाणा से चले थे और बिहार में अपने घर पैदल जा रहे थे.

CM announces Rs 2 Lakh each ex-gratia to next of the kin of the deceased & compensation of Rs 50,000 each to injured. Officers have been directed to send bodies of the workers to Bihar. Saharanpur Divisional Commissioner has been asked to submit report after investigation: UP CMO https://t.co/1gaoE4pyuG pic.twitter.com/sgAJ3rFeUb

