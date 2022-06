UP में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म ‘पृथ्वीराज’, योगी सरकार ने किया ऐलान

Mumbai: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ की चर्चा जोरों पर हो रही है. मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग जिसने भी अटेंड की वो फिल्म की तारीफ ही करता दिखा. गृहमंत्री अमित शाह के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट पृथ्वीराज देखी. योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया.

A very emotional and proud evening for me. Had the rare honour of having Hon’ble Home Minister @AmitShah ji watch #SamratPrithviraj. उनकी हमारी फ़िल्म के लिए प्रशंसा ने हमारी मेहनत सफल कर दी! Ever so thankful 🙏🏻 pic.twitter.com/mMChTSucS7

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 1, 2022