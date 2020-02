Shahin_Bag_Protest : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार, लेकिन…

NewDelhi : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यह एक व्यवस्थित तरीके से होगा. जान लें कि लगभग 50 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करने का सरकार ने संकेत दिया है.

इस संबंध में रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी सरकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों संवाद करने के लिए तैयार है और उन लोगों की सभी शंकाओं को दूर करेगी जो नागरिकता कानून के खिलाफ हैं. शाहीन बाग दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र है जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. बता दें कि इंडिया टीवी पर एक डिबेट के क्रम में प्रसाद से पूछा गया था कि आखिर सरकार शाहीन बाग में धरने पर बैठे CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से बातचीत क्यों नहीं कर रही है?

Government is ready to talk to protestors of Shaheen Bagh but then it should be in a structured form and the @narendramodi govt is ready to communicate with them and clear all their doubts they have against CAA. pic.twitter.com/UjGikFN8tY

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 1, 2020