Ranchi डीसी राय महिमापत रे ने ऐसा क्या किया कि कुवैत में रह रहे युवक ने कहा- थैंक्यू डीसी सर

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ranchi : “आदरणीय सर, Thanks for your supporting और मुझे समझने के लिए. यह एक बहुत ही गंभीर विषय था. मैं घबराया हुआ था. लेकिन आप ने अपनी गाड़ी मेंदाता अस्पताल मेरे पिता के इलाज के लिए भेजवायी. मैं सच मैं झारखंड सरकार का इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. इस महामारी में भी मुझे मदद मिली. आपको, आपकी पूरी टीम और झारखंड सरकार को बहुत धन्यवाद.”