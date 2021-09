पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली, महाराष्ट्र और UP से 6 आतंकी गिरफ्तार

New Delhi : दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाक के संगठित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. स्पेशल सेल ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें से दो ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी. ये आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे.

डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि स्पेशल सेल ने ऑपरेशन में विस्फोटक और अग्निशस्त्र बरामद किए हैं. ये गिरफ्तारियां दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से हुई हैं. दिल्ली पुलिस एक महीने से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी. स्लिपर सेल का इस्तेमाल कर ये आतंकी दहशतगर्दी का खेल खेलना चाहते थे.

We have arrested one Sameer from Kota, two persons arrested from Delhi and three people arrested from Uttar Pradesh. Out of the 6 people, two were taken to Pakistan via Muscat where they were trained in explosives &firearms including AK-47 for 15 days: Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/eBuiPlFhUz

— ANI (@ANI) September 14, 2021