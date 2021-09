NIRF Ranking 2021: बेस्ट कॉलेजों में मिरांडा हाउस No 1, आईआईटी मद्रास ओवरऑल टॉप, देखें लिस्ट

New Delhi : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार (9 सितंबर) को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2021 जारी की. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी मद्रास) ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है.

आईआईएससी बेंगलुरु तथा आईआईटी बॉम्बे क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है. शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रैंकिंग में इंजीनियरिंग कॉलेजों की शीर्ष दस सूची में आठ आईआईटी, दो एनआईटी संस्थान हैं. मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है. महिला एलएसआर कॉलेज दूसरे स्थान पर और लोयोला कॉलेज तीसरे स्थान पर है.

दिल्ली स्थित एम्स सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर तीसरे स्थान पर रहा. आईआईएससी बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान, आईआईटी मद्रास दूसरे स्थान पर और आईआईटी बंबई इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहे.

शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग के अनुसार आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, जामिया हमदर्द फार्मेसी अध्ययन की श्रेणी में पहले स्थान पर है. रैंकिंग 11 श्रेणियों- कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय, प्रबंधन, कॉलेज, फार्मेसी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, एआरआईआईए (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग), कानून और अनुसंधान संस्थानों के लिए जारी की गई है.

इस वर्ष ‘अनुसंधान संस्थान’ श्रेणी को शामिल किया गया है. एनआईआरएफ रैंकिंग इन श्रेणियों पर आधारित है – टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और पीयर परसेप्शन. एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए पंजीकृत भारतीय संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी. 2020 में कुल 3,800 संस्थानों ने हिस्सा लिया, जो 2019 की तुलना में अधिक है.

IIT, Madras ranked first, Indian Institute of Science, Bengaluru second, IIT Bombay third in overall NIRF (National Institutional Ranking Framework) India Rankings 2021 pic.twitter.com/VONrA1Bc1t

— ANI (@ANI) September 9, 2021