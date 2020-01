MomemtumJharkhand एक #SCAM कैसे? जानिए

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

सरकार के Dept. of Industry, Mines & Geology ने एक कंपनी SIBICS Housing P. Ltd से EPS pannel Single, Double, Multi-layer PCB बनाने के लिए 6400 करोड़ का करार किया है.

तीसरी- Orient Craft Fashion Park One LLP का Dept. of Industries के साथ एमओयू हुआ है. कंपनी प्रदेश में इंडस्ट्रीयल पार्क लगाने का काम करेगी. कंपनी अपने पार्क में ऐसे उद्योग को बढ़ावा देगी, जो रेडिमेड कपड़ों को बनाने का काम करती है.

Orient Craft Fashion Park One LLP कंपनी की बनने की तारीख यानी Date of Incorporation तीन फरवरी 2017 है. कंपनी झारखंड सरकार के साथ झारखंड में इंडस्ट्रीयल पार्क बनाने के लिए 1500 करोड़ का करार 14 मार्च 2017 को करती है.