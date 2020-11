किसान आंदोलन : दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े , किसानों ने पत्थर चलाये…

NewDelhi : आज शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है. जानकारी के अनुसार डबवाली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के वाहनों सहित वज्र वाहन और वॉटर कैनन पर भी कब्जा जमा लिया है. दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण है. किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं. किसानों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है.

जान लें कि किसान बिल के खिलाफ पंजाब-हरियाणा के किसान का हल्ला जारी है. किसान दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जमे हुए हैं. दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. दिल्ली प्रशासन किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए तत्पर है. जानकारी है कि किसान अपने साथ महीने भर का राशन लेकर चले हैं.

#WATCH Delhi: Police use water cannon & tear gas shells to disperse protesting farmers at Tikri border near Delhi-Bahadurgarh highway.

Farmers are seen clashing with security forces, as they tried to head towards Delhi as part of their protest march against Centre’s Farm laws. pic.twitter.com/L67PN4xYKy

