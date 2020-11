प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस पर वन नेशन, वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया…

NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 26/11 की बरसी पर मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं. कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आये आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था, इस हमले में कई लोगों की जान चली गयी थी. पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत नयी नीति-रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है.

जान लें कि गुरुवार को संविधान दिवस भी है. इत मौके पर नरेंद्र मोदी केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. पीएम मोदी ने इस दौरान एक बार फिर देश का ध्यान वन नेशन-वन इलेक्शन की ओर खींचा और इसे वक्त की जरूरत करार दिया.

One nation, one election isn’t just a matter of debate, this is the need for India. Elections are held at different places every few months, the effect it has on development work is known to all. This issue needs to be studied & presiding officers can be guiding force for it: PM pic.twitter.com/rKAcrG9MKQ

— ANI (@ANI) November 26, 2020