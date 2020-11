वाराणसी पर तोहफों की बरसात, पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, लोगों से बात की

NewDelhi : सोमवार को वाराणसी के लोगों को उनके सांसद और प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली गिफ्ट दिया. जान लें कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया. साथ ही 17 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. इनकी कुल लागत 614 करोड़ बतायी गयी है. इसी क्रम में पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात भी की.

इस संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया. राय ने बताया कि पीएम मोदी ने 19 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया.

Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of various development projects in Varanasi, via video conferencing. The total cost of these projects is Rs. 614 crores pic.twitter.com/ZqJFjsom7A

advt

— ANI UP (@ANINewsUP) November 9, 2020