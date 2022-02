IPL Auction 2022 : ईशान किशन बने सबसे महंगे खिलाड़ी, MI ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा

Bengaluru : ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी पर 15.25 करोड़ रुपये की मोटी रकम खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया. इससे पहले शनिवार की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा था. उसके बाद हर्षल पटेल 10 करोड़ 75 लाख रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में वापस गए हैं.

वहीं, पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख रुपये में, रविचंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ रुपये में और पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.25 करोड़ रुपये में खरीदा है.

वॉशिंगटन सुंदर और क्रुणाल पांड्या पर भी नीलामी के दौरान धनवर्षा हुई है. दोनों खिलाड़ियों को 8 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है.

