महंगाई: आज फिर 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज कितने में मिल रहा 1 लीटर फ्यूल?

New Delhi: देश में पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान है. वाहन ईंधन पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है. भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने 01 अप्रैल को महज एक दिन की राहत के बाद आज (शनिवार), को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वाहन ईंधनों के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के ताजा अपडेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.61 हो गई है. वहीं, डीजल का भाव 93.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. बता दें कि 31 मार्च को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया था. पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले 12 में 10वीं बार पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 102.61 per litre & Rs 93.87 per litre respectively today (increased by 80 paise)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 117.57 & Rs 101.79 (increased by 85 paise) pic.twitter.com/oRQxEUlKAK

— ANI (@ANI) April 2, 2022