Delhi HC का केजरीवाल सरकार को निर्देशः पैदल ना जाये प्रवासी मजदूर, शराब पर विशेष कोरोना शुल्क वसूलने पर भी मांगा जवाब

New Delhi: कोरोना वायरस महासंकट के बीच जारी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है. श्रमिक सैंकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपने घर जा रहे हैं. मजदूरों की तकलीफ देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए.

इसे भी पढ़ेंः20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में पुरानी योजना को शामिल कर ठगा जा रहा लोगों को

वही दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की. और मामले में दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है.

कोरोना महासंकट के बीच जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की तकलीफ असहनीय हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाये.

हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और सुनिश्चित करें कि मजदूरों को पैदल ना जाना पड़े.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल रहे हैं. कई शहरों से झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई.

इसे भी पढ़ेंः#FightAgainstCorona: भारत सरकार के कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक देगा एक बिलियन डॉलर

इस दिल्ली में शराब की कीमतों पर 70 फीसदी की बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है.

Delhi High Court asks Delhi Government to a file reply on a batch of petitions challenging the levying of special "Corona fee" on liquor in the national capital. pic.twitter.com/vy2n1yQjQd

— ANI (@ANI) May 15, 2020