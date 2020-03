COVID2019: कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की आशंका में एक शख्स ने फांसी लगाकर दी जान, देश में पीड़ितों की संख्या 649

Mangaluru: कर्नाटक के उडुपी जिले में एक 56 वर्षीय शख्स ने इस आशंका के चलते जान दे दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है. दरअसल, व्यक्ति एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे आशंका थी कि उसे भी यह बीमारी हो गई है.

यह घटना उडुपी तालुक के उपूर गांव की है. सूत्रों ने बताया कि जिस शख्स ने कोरोना पॉजिटिव होने के शक में जान दी, उसे संक्रमण के कोई खास लक्षण नहीं थे. वह देर रात दो बजे जागा था और उसने परिवार के सदस्यों से बात भी की थी. बुधवार को पांच बजे जब परिवार वाले जागे तो वह घर के पास एक पेड़ से लटका मिला.

घर से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि वह जान दे रहा है, क्योंकि उसे ऐसा संदेह है कि उसे संक्रमण हो गया है. इसमें परिवार के सदस्यों से कहा गया है कि वे सुरक्षित रहें.

स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने अपने एक दोस्त से कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि वह संक्रमित है. वह डरा हुआ भी था.

पुलिस के मुताबिक, संभवत: इसी डर से उसने यह कदम उठाया. व्यक्ति कई दिन से केएसआरटीसी में चालक के तौर पर काम कर रहा था.

देश में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना के 649 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है, जबकि 42 स्वस्थ हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से एक-एक शख्स की मौत हुई है. मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए चार्ट में गोवा पहली बार दिखा और वहां संक्रमण के 33 मामले दर्ज किए गए हैं.

