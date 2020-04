Covid-19: देश में मरीजों की संख्या 29 हजार से अधिक, मौत का आंकड़ा 934

New Delhi: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होती नहीं दिखती. कोरोना मरीजों की संख्या देश में 29 हजार के आंकड़ें को पार कर चुकी है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 29435 including 21632 active cases, 6868 cured/discharged, 934 deaths and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/IdImjBhP8P

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 934 हो गई है. वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 29,435 पर पहुंच चुकी है. जबकि 6868 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं.

देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1543 नये केस सामने आये हैं. वहीं 62 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हुई है. वहीं 29,435 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं.

62 deaths and 1543 new cases in last 24 hours due to #Coronavirus, the sharpest ever increase in death cases in India. https://t.co/CjUd1Vg2Zu

— ANI (@ANI) April 28, 2020