देश में तेजी से बढ़ रहा #CoronaVirus का खतरा, 24 घंटे के अंदर 15 से अधिक नये मामले

New Delhi: भारत में कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. 30 की संख्या पार होने के बाद कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी स्पीड के साथ आगा जाती दिख रही है.

शनिवार शाम तक कोरोना के 85 केस थे जो की रविवार सुबह होते होते 100 के पार हो गये हैं. इसका साफ मतलब यह है कि पिछले कुछ घंटों में कोरोना वायरस के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है.

इसे भी पढ़ें- कमलनाथ को आधी रात को आया राज्यपाल का निर्देश, कहा- 16 मार्च को साबित करें बहुमत

महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस

फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस पाये गये हैं. शनिवार देर रात यहां पांच नये केस सामने आये. जिसके बाद वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 31 हो गयी है.

इस तरह से भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 96 से बढ़कर 101 हो गयी है. इस बीमारी से अबतक दो लोगों की मौत हो चुकी है. जिसमें कर्नाटक से एक पुरुष और दिल्ली से एक महिला की मौत हुई है.

Public Health Department, Maharashtra: 5 more people found positive in Pimpri-Chinchwad today taking total tally of positive cases in Pune to 15. Maharashtra state tally reaches 31. #Coronavirus — ANI (@ANI) March 14, 2020

वहीं हालात को देखते हुए कई राज्यों ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है. कई शहरों में इसे लेकर धारा 144 लगा दी गयी है. सरकार लगातार इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे रही है. वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है.

केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है. इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सार्क देशों के साथ कोरोना से निपटने के लिए चर्चा करेंगे.

इसे भी पढ़ें- #COVID-19 : PM मोदी के प्रस्ताव पर मुहर, SAARC देश रविवार को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंथन

भारत ने सील किये पड़ोसी बॉर्डर

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत ठोस कदम उठा रहा है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर पांच पड़ोसी देशों के साथ लगे बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है. जिसके बाद सभी बॉर्डर तत्काल सील किये जायेंगे. वहीं इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर भी बंद करने का फैसला लिया गया है.

Ministry of Home Affairs: In wake of the #COVID19india outbreak, as a precautionary measure to contain and control the spread of the disease, the travel and registration for #SriKartarpurSahib is temporarily suspended from 12 am March 16, 2020, till further orders. pic.twitter.com/i7Wfft8spp — ANI (@ANI) March 15, 2020

आदेश पर कार्रवाई करते जिन पड़ोसी देशों के बॉर्डर को सील किया गया है उनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार शामिल हैं. जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार बॉर्डर 14 मार्च को 12 बजे ही बंद कर दी गयी. वहीं पाकिस्तान से लगी सीमा 15 मार्च रात 12 बजे सील कर दी जायेगी. अब इन सीमाओं से यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी लग गयी है.

इसे भी पढ़ें- #Corona से मौत पर परिजनों को अब नहीं मिलेंगे 4 लाख, पर इलाज का खर्च सरकार उठायेगी

ईरान में फंसे 234 भारतीय स्वदेश पहुंचे

कोरोना वायरस से प्रभावित ईरान में फंसे 234 भारतीय स्वदेश पहुंच गये हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविववार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इन भारतीयों में 131 छात्र और 103 श्रद्धालु हैं. जयशंकर ने ट्वीट किया कि ईरान में फंसे 234 भारतीय भारत पहुंच गए हैं जिनमें 131 छात्र और 103 श्रद्धालु हैं.

Indian Army:Wellness Centre at Jaisalmer is fully equipped facility to help Indian citizens undertake mandatory quarantine period under the supervision of skilled medical authorities. Soldiers have volunteered to provide care and support to our countrymen returning from overseas https://t.co/2Ceuu27BLR — ANI (@ANI) March 15, 2020

उन्होंने कहा कि राजदूत धामू गद्दाम और ईरान में भारतीय टीम के प्रयासों के लिए उनका शुक्रिया. ईरानी अधिकारियों का शुक्रिया. ईरान से भारतीयों का तीसरा जत्था रविवार तड़के पहुंचा. 44 भारतीय श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था शुक्रवार को ईरान से यहां पहुंचा था.

ईरान कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है और सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने की योजनाओं पर काम कर रही है. गौरतलब है कि ईरान से 58 भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था मंगलवार को लौटा था.