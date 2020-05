CAA का विरोध करनेवाली जामिया स्टूडेंट #सफूरा_जरगर को उसकी प्रेग्नेंसी को लेकर किया जा रहा बदनाम

New Delhi: देश और दुनिया आज कोरोना वायरस की चपेट में है. हर जगह इस वायरस के ही चर्चे हैं. लेकिन इस वैश्विक महामारी से पहले भारत में एक मुद्दा बहुत गरम था और वो था नागरिकता संशोधन कानून.

देशभर में इस कानून का विरोध बड़े पैमाने पर हुआ. फिर चाहे वो दिल्ली का शाहीनबाग का प्रदर्शन हो या देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध दर्ज कराया हो.

जाहिर है, विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुईं. उन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक है, जामिया की स्कॉलर सफूरा जरगर. 27 वर्षीय जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया में एमफिल की छात्रा है औऱ तीन महीने की गर्भवती हैं, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सफूरा जरगर को यूएपीए के तहत 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया. और अब उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर बदनाम किया जा रहा है. उनकी शादी-प्रेग्नेंसी को लेकर हो रही भद्दी-भद्दी बातों से परिजन परेशान हैं. लेकिन उनके पति को न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है.

कहने को तो हमारे देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है. लेकिन गर्भवती को इस तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम करना, हमारे तथाकथित सभ्य समाज का क्रुर चहेरा सामने लाता है.

किसी भी महिला के लिए शादी, बच्चे उसका निजी मसला है, लेकिन सोशल मीडिया पर ना सिर्फ इस निजता का हनन हो रहा है, बल्कि एक स्कॉलर का चरित्र हनन किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर जामिया की छात्रा को लेकर तरह-तरह की बातें तब शुरू हुई, जब 3 मई को दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने सफूर जरगर की प्रेग्नेंसी को लेकर ट्वीट किया. उसके बाद सिर्फ छात्रा ही नहीं बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को लेकर भी भद्दी-भद्दी बातें की जा रही है.

