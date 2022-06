Big News: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव, हल्के बुखार का लक्षण

New Delhi: कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है. रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी पिछले दिनों जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थीं, उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित निकले हैं. सुरजेवाला के मुताबिक, सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था, इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में वे पॉजिटिव आईं.

इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर टायर गोदाम अग्निकांड: एकबार फिर राख के ढेर से धधक उठी चिंगारी, टाटा स्टील की दो दमकल गाड़ियां पहुंची

सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रही हैं. सुरजेवाला ने उम्मीद जताई कि 8 जून से पहले सोनिया ठीक हो जाएंगी.

बता दें कि 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है. यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस में होनी है. सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी के दो-तीन दिन में ठीक होने की उम्मीद है.

सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने विशेष तौर पर मुझे कहा है कि वे 8 तारीख को ED (प्रवर्तन निदेशालय) के समक्ष आवश्य पेश होंगी.

As a large number of Congressmen & women & well wishers have expressed concern, we want to stay that she is fine and recovering. We thank everyone for their good wishes.

2/3 As per medical advise, Congress President has isolated herself.

वहीं राहुल गांधी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह नहीं गए. राहुल ने ईडी से आगे का वक्त मांगा है क्योंकि वह इस वक्त विदेश में हैं.

नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में चर्चा में आया था. तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है.

इसे भी पढ़ें: कोलकाता से अवैध तरीके से जमशेदपुर मंगाई गई थी स्प्रिट, साकची पुलिस ने पकड़ा, नकली शराब बनाने में हो सकता था इस्तेमाल

स्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

3/3

Congress President will appear before ED on 8th June, as informed by us earlier.

We, at Indian National Congress, shall keep you posted about any future developments.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 2, 2022