BIG NEWS : हथियारबंद लोगों ने काबुल से उड़ान भरने के बाद यूक्रेन का प्लेन किया हाईजैक

Kabul : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां काफी उथलपुथल चल रही है. खासकर काबुल एयरपोर्ट पर तो अफरातफरी मची है. अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़ कर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट से विदेश जाने के लिए होड़ लगाये हुए हैं. इस माहौल के बीच यूक्रेन के एक मंत्री ने सनसनीखेज दावा किया है. यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के एक विमान को अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है.

A Ukrainian plane that arrived in Afghanistan to evacuate Ukrainians has been hijacked by unidentified people who flew it into Iran, Ukraine’s Deputy Foreign Minister Yevgeny Yenin says: Russian News Agency TASS pic.twitter.com/imHpp5bK6G

— ANI (@ANI) August 24, 2021