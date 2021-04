Bengal Election : नंदीग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, 1 बजे तक 38 % वोटिंग

Kolkata : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हिंसक घटनाओं का सिलसिला तेज हो गया है. अभी ताजा मामले में चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ.

उनके काफिले पर पथराव किया गया. अधिकारी की गाड़ी आगे निकल गई थी. भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर हमले और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं. 1 बजे तक 38 प्रतिशत वोटिंग हुई है.

पश्चिम बंगाल की 30 सीट और असम की 39 सीटों में गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान हो रहा है. पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं.

