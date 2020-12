राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले रजनीकांत ने बड़े भाई सत्यनारायण के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Bengaluru : सुपरस्टार रजनीकांत बेंगलुरू पहुंचे, अभिनेता से नेता बनने का निर्णय कर चुके हैं. खबर है कि रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी जनवरी में लॉन्च करेंगे. इस संबंध में वे 31 दिसंबर घोषणा करेंगे. इसी बीच रजनीकांत रविवार को बेंगलुरू अपने बड़े भाई से मिलने पहुंचे.

राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर चुके रजनीकांत ने पैर छूकर बड़े भाई सत्यनारायण का आर्शीर्वाद लिया. बड़े भाई सत्यनारायण के साथ मुलाकात और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई तरह की चर्चा शुरू हो गयी.संभावना है कि वह 12 दिसंबर को अपने जन्मदिन तक यहां रूक सकते हैं.

Karnataka: Actor Rajinikanth yesterday visited his brother Sathyanarayana in Bengaluru and took his blessings.

On December 3, the actor announced that he will launch a political party in January. pic.twitter.com/7dt6s4uhPE

— ANI (@ANI) December 7, 2020