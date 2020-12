दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, पांच संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईएसआई से जुड़े तार

NewDehi : किसान आंदोलन और आठ दिसंबर को बुलाये गये भारत बंद से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. खबर है कि पुलिस ने लक्ष्मीनगर के शकरपुर इलाके से पांच आतंकियों को धर दबोचा है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, नारको टेररिज्म से जुड़े पांचों संदिग्धों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्तेमाल कर रही थी.

अभी इनके आतंकी संगठन का पता नहीं लग पाया है. यह भी कहा जा रहा है कि पकड़े गये संदिग्ध दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे.

#UPDATE The group was backed by ISI for Narcoterrorism. The name of the terror organisation is yet to be confirmed: Delhi Police https://t.co/SVW6S4kkp0

— ANI (@ANI) December 7, 2020