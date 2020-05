केंद्रीय मंत्री ने दे दिया संकेत, जानें कैसा होगा Lockdown 5.0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन ( New Guideline For 5.0 ) पर केन्द्र सरकार काम कर रही है. बताया जा रहा है कि एक जून से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की पाबंदिया खत्म कर दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के 13 शहरों को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों से पाबंदिया हटाया जा सकता है. यहीं नहीं, होटल, मॉल्स भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है.