BudgetSession का दूसरा चरण आज से, दिल्ली दंगों पर हंगामे के आसार

New Delhi: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है. जहां कई अहम बिल पेश किये जाने हैं.

वहीं दूसरी ओर दिल्ली दंगों पर जोरदार हंगामे के आसार है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों को केंद्र सरकार की विफलता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है. और यह मांग सदन में भी उठेगी. विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाने की तैयारी कर ली है.

बता दें कि बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए शुरू हुआ था. उस समय सदन में सीएए पर विरोध देखा गया. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फ़रवरी तक चलने के बाद दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा.

दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसके अलावे तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने भी दिल्ली हिंसा को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

Congress party has given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha, over the issue of violence in Delhi. pic.twitter.com/kGJsi2zQM7

— ANI (@ANI) March 2, 2020