आत्मनिर्भरता पर राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान:101 उपकरणों के आयात पर लगेगी रोक, देश में होगा निर्माण 

NewDelhi : आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार की सुबह एलान किया कि रक्षा मंत्रालय ने 101 ऐसे उपकरणों की लिस्ट तैयार की है, जिसके आयात पर रोक लगेगी. तैयार की गयी लिस्ट में हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स के अलावा कुछ सामान्य उपरकण भी हैं. इसकी जानकारी खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी.

राजनाथ सिंह में ट्वीट में लिखा है कि, रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ये बड़ा कदम है. रक्षा मंत्री ने लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया है. और इस फैसले से देश में जो डिफेंस फैक्ट्री हैं, उन्हें उत्पादन का बड़ा मौका मिलेगा.

