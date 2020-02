Nehru_Cabinet : पटेल को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे नेहरू? एस जयशंकर के ट्वीट पर रार, कांग्रेस और रामचंद्र गुहा का जवाबी हमला

NewDelhi : भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस ट्वीट ने राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया में एक नयी बहस को जन्म दे दिया है. जान लें कि विदेश मंत्री एक किताब के हवाले से ट्वीट किया कि नेहरू 1947 में अपनी कैबिनेट में पटेल को शामिल नहीं करना चाहते थे. कैबिनेट की पहली लिस्ट से उन्हें बाहर भी कर दिया था. इस दावे पर कांग्रेस के साथ इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी किताब में किये गये इस दावे को गलत करार दिया है. कांग्रेस ने नेहरू द्वारा माउंटबेटन को लिखा गया पत्र शेयर किया है, जिसमें पटेल का नाम कैबिनेट लिस्ट में टॉप पर है.

Released an absorbing biography of VP Menon by @narayani_basu . Sharp contrast between Patel’s Menon and Nehru’s Menon. Much awaited justice done to a truly historical figure. pic.twitter.com/SrCBMtuEMx

Some Foreign Ministers do read books. May be a good habit for some Professors too. In that case, strongly recommend the one I released yesterday. https://t.co/d2Iq4jafsR

जयशंकर ने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है. मैंने पाया कि लेखक इस खुलासे पर कायम थीं. बता दें कि भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वीपी मेनन की जीवनी पर नारायणी बसु द्वारा लिखी किताब वीपी मेनन का जयशंकर ने विमोचन किया था. इस क्रम में जयशंकर ने एक ट्वीट में लिखा कि राजनीति का इतिहास लिखने के लिए ईमानदार होना होता है. उन्होंने इसी ट्वीट में किताब में मेनन के शब्दों को ट्वीट करते हुए लिखा है, जब सरदार का निधन हुआ, तो उनकी स्मृतियों को मिटाने का बड़ा अभियान शुरू हुआ. मुझे यह पता था, क्योंकि मैंने यह देखा था और मैं उस समय खुद को पीड़ित महसूस करता था.

4.Nehru letter to Mountbatten dated August 4 1947 with Patel again on top of the new Cabinet list.

5. Nehru letter to Patel dated August 4 1947 forwarding the same list. pic.twitter.com/J4FoOsiWbD

