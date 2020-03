MP_Crisis: राजभवन में BJP विधायकों की परेड, फ्लोर टेस्ट को लेकर शिवराज ने SC में दाखिल की याचिका

Bhopal/New Delhi: मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है. सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 26 मार्च के लिए स्थगित कर दी गयी, और कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण नहीं हुआ.

Madhya Pradesh BJP legislators meet Governor Lalji Tandon and requested him to order for the conduct of the floor test at the earliest. Former CM Shivraj Singh Chouhan says, “The govt has lost majority and has no right to remain in power”. pic.twitter.com/MUST0mIzQB — ANI (@ANI) March 16, 2020

वहीं बीजेपी पूरे मामले को लेकर रेस है. एक ओऱ जहां प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं राज्यपाल के सामने बीजेपी ने अपने विधायकों की परेड करायी है.

राजभवन में बीजेपी विधायकों की परेड

मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन के सामने 107 विधायकों की परेड करायी गयी. साथ ही समर्थन पत्र सौंपा.

Madhya Pradesh Leader of Opposition Gopal Bhargava: We have submitted an affidavit of 106 MLAs to the Governor today. All BJP MLAs were present before him today. https://t.co/ViowRBm6EP pic.twitter.com/PM3n0thmRF — ANI (@ANI) March 16, 2020

बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, इसलिए राज्यपाल जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण करायें. इस दौरान राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिया कि वह संविधान के अनुसार कार्रवाई करेंगे.

Bhopal: Bharatiya Janata Party MLAs met Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon at Raj Bhawan today. He said, “Appropriate action will be taken. Be assured that no one will violate your rights”. pic.twitter.com/BBZn9QxnTr — ANI (@ANI) March 16, 2020

वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने 106 विधायकों का हलफनामा राज्यपाल को सौंपा है. और भाजपा के सभी विधायक राज्यपाल लालजी टंडन के सामने उपस्थित हुए.

फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी

22 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद से शुरू हुए सियासी संकट के कारण बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार पर फ्लोर टेस्ट का दबाव बना रही है. सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट की अटकलें लगायी जा रही थी.

A petition has been filed in the Supreme Court by Bharatiya Janata Party seeking floor test in Madhya Pradesh Assembly pic.twitter.com/ZE8Fth55dJ — ANI (@ANI) March 16, 2020

लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोरोना वायरस के संकट के कारण सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

प्रदेश की कमलनाथ सरकार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने यह जानकारी दी. राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में यह याचिका दायर की गयी है.

कौरव ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया था लेकिन इस निर्देश का कथित रूप से पालन नहीं किया गया है.

गवर्नर से मिले दिग्विजय

Congress leader Digvijaya Singh after meeting Governor Lalji Tandon in Bhopal: I share a very good relationship with the Governor. It was a courtesy meet and we did not discuss politics. pic.twitter.com/fokfSwzNLn — ANI (@ANI) March 16, 2020

तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की. हालांकि, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे राज्यपाल से अच्छे संबंध हैं, हमने राजनीति पर कोई बात नहीं की.

